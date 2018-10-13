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Beşiktaş'ta olay! Şenol Güneş yıldız ismi o idmandan kovdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Şenol Güneş, Gökhan Töre'yi idmandan kovdu! Beşiktaş'ın U21 takımıyla yaptığı antrenman maçında Şenol Güneş sert şekilde uyardığı Gökhan Töre'yi idmandan kovdu

Beşiktaş'ta olay! Şenol Güneş yıldız ismi o idmandan kovdu

Beşiktaş'ın bugün 21 yaşaltı takımıyla yaptığı antrenman maçında Şenol Güneş ve Gökhan Töre arasında gergin anlar yaşandı.

Tecrübeli teknik adam sürekli sert bir şekilde uyardığı Gökhan Töre'ye daha fazla dayanamayıp idmandan kovdu.

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Anahtar Kelimeler:
gökhan töre şenol güneş Beşiktaş

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