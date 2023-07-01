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Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini duyurdu! Somaspor'dan Emrecan Bulut ile 4+1 yıllık imza...

01.07.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılar, sürpriz bir isme imza attırdı. Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'un transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini duyurdu! Somaspor'dan Emrecan Bulut ile 4+1 yıllık imza...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da adından söz ettirmeyi planlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon için ilk kez bugün sahaya inen siyah - beyazlılar, ilk transferini de duyurdu.

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Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Somaspor'da geçiren Emrecan Bulut ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

Geride bıraktığımız sezon 34 resmi maça çıkan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, 16 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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