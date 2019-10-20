Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi kulübün 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi aldığı 5009 oyla rakiplerine fark atarken, Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.
"BEŞİKTAŞ'IN ŞEREFİ, NAMUSU, BİR KURUŞU BİZE EMANETTİR"
Ahmet Nur Çebi, başkan olarak yaptığı ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu genel kurulda görev yapan, divana, başkanına ve tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz. Beşiktaş'ın namusu, şerefi, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimizin yanında artık güzel günlerimiz olacak. Güzel işler yapacağımıza söz veriyorum. Beşiktaş Genel Kurulu, bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Oy veren de vermeyen de Beşiktaşlıdır. Bundan sonra bu yolda tek başına yürümeyeceğiz. Taraftarla genel kurul üyeleri ile yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz. Bundan sonra camiamızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca camiamın kapısını çalacağım. Derneklerimiz var, onları çok iyi değerlendireceğiz. Birlik ve beraberlik, sadece bunu söyleyeceğim. Türk futbolu ve Beşiktaş adına hayırlı olmasını diliyorum. Artık değişim zamanı, birçok şeyi değiştireceğiz. Söz verdiklerimi de yapacağım.
ABDULLAH AVCI SÖZLERİ
Ben hocamızı başarılı olarak görüyorum şu an. Başarılı olacağına inancım var. Hocamla Ocak ayına kadar hiç tartışmasız devam etmek istiyorum. Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız."
ASIL ÜYELER
ADNAN DALGAKIRAN: 1962 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Sanayici olan Dalgakıran, evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.
EMRE KOCADAĞ: 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İş insanı Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
FATİH HAKAN AVŞAR: 1974 yılında Sivas'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
AHMET MESUT URGANCILAR: 1967 yılında Bursa'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
KEMAL ERDOĞAN: 1970 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
ENİS ULUSOY: 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Londra American InterContinental University mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
ERDAL TORUNOĞULLARI: 1964 yılında Kars'ta doğdu. İş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. Torunoğulları, Fikret Orman yönetiminde de bulunmuştu. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.
BERKAN GOCAY: 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanı Gocay, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
YEDEK ÜYELER
UMUT ŞENOL: 1978 yılında Sakarya'da doğdu. Boğaziçi Ünivrsitesi İşletme Fakültesi mezunudur. İş insanı Şenol, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
BİLGİHAN SÜRMEN: 1969 yılında Zonguldak'ta doğdu. İş insanı Sürmen, evli ve beş çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
HAKAN DALBATAN: 1967 yılında İskenderun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş insanı Daltaban, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
FIRAT FİDAN: 1979 yılında Diyarbakır'da doğdu. Virgina Tech Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. İş insanı Fidan, bekar ve bir çocuk
babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
ALİ EFE BEZCİ: 1990 yılında Ankara’da doğdu. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. İş insanı Bezci, evlidir. İngilizce bilmektedir.
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?
Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü. TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı. Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir. 700 milyon Dolar sermayeli Kaptan Group'un yönetim kurulu başkanı. Denizcilik, lojistik ve enerji dahil pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.
İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR
8644 üyenin oy kullandığı sandıkların sonuçları şöyle:
1. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
4. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
5. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
6. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
7. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
8. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
9. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
10. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
11. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
12. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
13. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
14. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
15. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
16. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
17. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 193
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 20
18. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 175
Hürser Tekinoktay: 24
19. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 297
Serdal Adalı: 194
Hürser Tekinoktay: 21
20. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 287
Serdal Adalı: 129
Hürser Tekinoktay: 14
Ahmet Nur Çebi: 5009
Serdal Adalı: 2983
Hürser Tekinoktay: 537
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