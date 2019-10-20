Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

"Bu genel kurulda görev yapan, divana, başkanına ve tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz. Beşiktaş'ın namusu, şerefi, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimizin yanında artık güzel günlerimiz olacak. Güzel işler yapacağımıza söz veriyorum. Beşiktaş Genel Kurulu, bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Oy veren de vermeyen de Beşiktaşlıdır. Bundan sonra bu yolda tek başına yürümeyeceğiz. Taraftarla genel kurul üyeleri ile yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz. Bundan sonra camiamızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca camiamın kapısını çalacağım. Derneklerimiz var, onları çok iyi değerlendireceğiz. Birlik ve beraberlik, sadece bunu söyleyeceğim. Türk futbolu ve Beşiktaş adına hayırlı olmasını diliyorum. Artık değişim zamanı, birçok şeyi değiştireceğiz. Söz verdiklerimi de yapacağım.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞEREFİ, NAMUSU, BİR KURUŞU BİZE EMANETTİR" Ahmet Nur Çebi, başkan olarak yaptığı ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ABDULLAH AVCI SÖZLERİ

Ben hocamızı başarılı olarak görüyorum şu an. Başarılı olacağına inancım var. Hocamla Ocak ayına kadar hiç tartışmasız devam etmek istiyorum. Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız."

ASIL ÜYELER

ADNAN DALGAKIRAN: 1962 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Sanayici olan Dalgakıran, evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

EMRE KOCADAĞ: 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İş insanı Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

FATİH HAKAN AVŞAR: 1974 yılında Sivas'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

AHMET MESUT URGANCILAR: 1967 yılında Bursa'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.