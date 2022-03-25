Son dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael resmen açıklandı!

Son dakika: Beşiktaş, bu sezona 2 kupalı Sergen Yalçın ile başlamış ancak Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırmıştı. Önder Karaveli ile devam kararı alan siyah - beyazlılarda inişli çıkışlı performansın sürmesinin ardından yeni teknik direktör arayışı başlamıştı. Beşiktaş, bugün KAP'a yaptığı açıklamada yeni teknik direktörünü Valerien Ismael olarak resmen açıkladı.

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael için Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

İLK MAÇI TRABZONSPOR'A KARŞI

Valerien Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.





