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  4. Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan Mario Gomez isyanı! "Beni çok rahatsız ediyor"

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan Mario Gomez isyanı! "Beni çok rahatsız ediyor"

19.07.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2022/23 sezonu hazırlıklarına 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla devam eden Beşiktaş'ta hücum hattına Wout Weghorst takviyesi yapılmıştı. Burnley'den herhangi bir bedel ödemeden transfer edilen yıldız futbolcu, takımının Avusturya kampı sonrasında sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Weghorst, siyah - beyazlı taraftarların unutamadığı isimler arasında yer alan Mario Gomez ile kıyaslanmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan Mario Gomez isyanı! "Beni çok rahatsız ediyor"
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ın İngiltere ekibi Burnley'den kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Avusturya kampının tamamlanmasının ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya isyan etti. Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez ile kıyaslanmaktan rahatsızlık duyuyor.

"SÜREKLİ KIYASLANIYORUM, RAHATSIZ EDİYOR"

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Siyah - beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile bu konuda görüşen 29 yaşındaki yıldız, "Mario Gomez benim de çok beğendiğim bir golcüydü. Kariyerinde çok önemli başarıları var. Beşiktaş tarihinde iz bırakmış üst kalitede bir oyuncuydu. Ancak şu anda kendisiyle sürekli kıyaslanmam beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

"BURAYA İSTEYEREK GELDİM AMA..."

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Beşiktaş'a isteyerek geldiğinin altını çizen Weghorst, "Bu bir takım oyunu. İsteyerek buraya geldim. Bir futbolcunun diğeriyle kıyaslanmasını istemiyorum. Şu an tek bir düşüncem var o da takıma katkı vermek. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı yakalayan bu ekibin bir parçası olmayı hedefliyorum. Bunun için de çalışıyoruz" diye konuştu.

MARIO GOMEZ, BEŞİKTAŞ'TA NELER YAPTI?

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Beşiktaş'a 2015/16 sezonunun başında transfer edilen Mario Gomez, çıktığı 41 resmi maçta 28 gol - 6 asistlik bir performans sergileyerek siyah - beyazlı takımın kazandığı şampiyonlukta başrolde yer almıştı.


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