Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'tan Mario Gomez isyanı! "Beni çok rahatsız ediyor"

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ın İngiltere ekibi Burnley'den kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Avusturya kampının tamamlanmasının ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya isyan etti. Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez ile kıyaslanmaktan rahatsızlık duyuyor.

"SÜREKLİ KIYASLANIYORUM, RAHATSIZ EDİYOR"

Siyah - beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile bu konuda görüşen 29 yaşındaki yıldız, "Mario Gomez benim de çok beğendiğim bir golcüydü. Kariyerinde çok önemli başarıları var. Beşiktaş tarihinde iz bırakmış üst kalitede bir oyuncuydu. Ancak şu anda kendisiyle sürekli kıyaslanmam beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

"BURAYA İSTEYEREK GELDİM AMA..."

Beşiktaş'a isteyerek geldiğinin altını çizen Weghorst, "Bu bir takım oyunu. İsteyerek buraya geldim. Bir futbolcunun diğeriyle kıyaslanmasını istemiyorum. Şu an tek bir düşüncem var o da takıma katkı vermek. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı yakalayan bu ekibin bir parçası olmayı hedefliyorum. Bunun için de çalışıyoruz" diye konuştu.

MARIO GOMEZ, BEŞİKTAŞ'TA NELER YAPTI?

Beşiktaş'a 2015/16 sezonunun başında transfer edilen Mario Gomez, çıktığı 41 resmi maçta 28 gol - 6 asistlik bir performans sergileyerek siyah - beyazlı takımın kazandığı şampiyonlukta başrolde yer almıştı.



