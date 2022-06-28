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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

28.06.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta gözler, transfere çevrilmişti. Sezonu Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferleriyle açan siyah - beyazlılar, Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesiyle birlikte santrfor takviyesi için harekete geçmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Olumlu" dediği Wout Weghorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Beşiktaş'ta çalışmalar, Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlamıştı. Transfer sezonuna Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i alarak giren siyah - beyazlılarda herkes, santrfor transferini bekliyordu.

AHMET NUR ÇEBİ DUYURMUŞTU

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Transferi olumlu görünüyor. Daha fazla uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içerisinde bitmesi bekleniyor. Kulübüyle uğraşıyoruz. Sıra oraya geldi." ifadelerini kullandığı Wout Weghorst için flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'I SEÇMİŞTİ

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Siyah - beyazlıların Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında gündemine gelen Hollandalı golcü, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Oyuncunun kulübüyle görüşen Beşiktaş Yönetimi, Weghorst'un kiralık transferi için Burnley ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

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Weghorst'un 29 Haziran Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2,7 MİLYON EURO KAZANACAK

1.97 cm boyundaki Hollandalı golcüye 2.7 milyon Euro yıllık ücret verilecek. Weghorst için Burnley’e herhangi bir ücret ödenmeyecek.

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