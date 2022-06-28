Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Beşiktaş'ta çalışmalar, Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlamıştı. Transfer sezonuna Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i alarak giren siyah - beyazlılarda herkes, santrfor transferini bekliyordu.

AHMET NUR ÇEBİ DUYURMUŞTU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Transferi olumlu görünüyor. Daha fazla uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içerisinde bitmesi bekleniyor. Kulübüyle uğraşıyoruz. Sıra oraya geldi." ifadelerini kullandığı Wout Weghorst için flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'I SEÇMİŞTİ

Siyah - beyazlıların Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında gündemine gelen Hollandalı golcü, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Oyuncunun kulübüyle görüşen Beşiktaş Yönetimi, Weghorst'un kiralık transferi için Burnley ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Weghorst'un 29 Haziran Çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2,7 MİLYON EURO KAZANACAK

1.97 cm boyundaki Hollandalı golcüye 2.7 milyon Euro yıllık ücret verilecek. Weghorst için Burnley’e herhangi bir ücret ödenmeyecek.

