Son dakika: Beşiktaş, İstanbul'a getirmişti! Resmi imza atılmadan önce transferde sorun çıktı... Anlaşma iptal!

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonuna teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Son olarak Daniel Amartey ile anlaşmaya varan siyah - beyazlıların İstanbul'a getirdiği bir diğer futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATMADI

Beşiktaş'ın Championship ekibi Southampton'dan kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Lyanco, hala resmi sözleşmeye imzayı atmadı.

İstanbul'a geleli üç gün olan Lyanco'da yaşanan durum ise ortaya çıktı.

TRANSFER RAFA KALKTI

İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı. Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi.

Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi.

İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.

