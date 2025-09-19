SON DAKİKA: Beşiktaş İzmir'de darmadağın! Göztepe, Siyah-Beyazlılar'ı 3-0 mağlup etti

Süper Lig’de 6’ncı haftanın açılış maçında Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş Göztepe'ye konuk oldu. Ev sahibi ekip mücadeleye oldukça hızlı başlarken ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 galibiyetle kazanarak Siyah-Beyazlılar'ı eli boş gönderdi.

Siyah Beyazlılar'da kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü’nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Ndidi ve Salih müsabakada görev yapamadı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında taçtan gelen top Juan'da kaldı. Juan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Juan, Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken iç saha golünü kaydetti. (3:46)

FARK 2'YE ÇIKTI

Mücadelede dakikalar 19'u gösterirken Göztepe farkı ikiye çıkardı! Janderson'un içeriye çevirdiği topu ağlara gönderen isim Rhaldney Norberto oldu.

DİREKTEN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gökhan Sazdağı ikinci yarının hemen başında ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top, üst direkten oyun alanına geri geldi.

RÖVAŞATA İLE MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmanın son bölümünde bu kez Sabra sahneye çıktı. 85. dakikada dönen topa yükselen Sabra rövaşata ile şık bir gole imza atarak skoru belirleyen golü kaydetti.

TARAFTARTARDAN KOREGRAFİ ŞOV

Gürsel Aksel Stadı’nda biletleri günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılılar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler her iki kale arkasında da koreografi gösterileri yaptı. “Efsane Tekrar Avrupa Yollarında” pankartı açan renkli görüntüler oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünü tamamen doldurdu.