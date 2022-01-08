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Son dakika: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda deprem! 10 pozitif vaka

08.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8'i futbolcu olmak üzere 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda deprem! 10 pozitif vaka

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda koronavirüs depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 8 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"8 SPORCUMUZDA POZİTİF BULGUYA RASTLANMIŞTIR"

"Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

TAKIMIN BAŞINDA GİZEM BAŞKAYA BULUNACAK

9 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Defne Belediyesi Atatürk Stadı’nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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