Son dakika: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda deprem! 10 pozitif vaka

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda koronavirüs depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 8 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"8 SPORCUMUZDA POZİTİF BULGUYA RASTLANMIŞTIR"

"Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hatayspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörümüz Necmettin Çelikhan, Teknik Direktörümüz Mesut Kır ve 8 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan; Çelikhan, Kır ve sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

TAKIMIN BAŞINDA GİZEM BAŞKAYA BULUNACAK

9 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Defne Belediyesi Atatürk Stadı’nda Hatayspor ile oynayacağımız maçta Beşiktaş Vodafone Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Atletik Performans ve Yardımcı Antrenörümüz Gizem Başkaya bulunacaktır.



