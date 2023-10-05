Son dakika: Beşiktaş - Lugano maçında siyah - beyazlı taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki! 'Söylesene hoca, takım niye oynamıyor?'

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano karşı karşıya geldi. Grup etabında ilk kez taraftarı önüne çıkan siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın oynandığı esnada protestoya maruz kaldı.
Tüpraş Park'ta oynanan maçın belli bölümlerinde tribünde yer alan siyah - beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adamı eleştirdi.
Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte teknik direktör Beşiktaşlı futbolseverler, 'Söylesene Şenol Hoca, takım niye oynamıyor?' şeklinde bir tezahürat yaparak deneyimli çalıştırıcıya tepki gösterdi.
Şenol Güneş tezahüratlar sonrasında herhangi bir reaksiyon vermezken, taraftarların tepkisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.