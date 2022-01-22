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Son dakika... Beşiktaş, Malatya'da buz kesti! 2 maçlık kazanma serisi sona erdi

22.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Malatya'da karşı karşıya gelen ekipler -4 derece maç oynadı. Beşiktaş, 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirip 3. maçını da kazanmak hedefindeydi. Yeni Malatyaspor da bu maçı kazanıp küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Son dakika... Beşiktaş, Malatya'da buz kesti! 2 maçlık kazanma serisi sona erdi

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla başladı. Malatya'da akşam yoğun kar yağışı beklendiği için 13.30'da başlayan mücadele soğuk bir havada oynandı. İki takım da maçı kazanmak istiyordu. Beşiktaş maç öncesi yaptığı 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirip taraftarını mutlu etmek hedefindeydi. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor'da bu maçı kazanıp bir an önce toparlanmak istiyordu. Karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

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Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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