Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'de oynanan ilk maçtan aldığı 3-1'lik galibiyetle büyük bir avantaj elde eden siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş formasını 15 Ağustos 2021 tarihinde sırtına geçiren Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan 34 yaşındaki milli eldiven, 37 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

