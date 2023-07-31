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Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı...

31.07.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan ve avantajı cebine koyan siyah - beyazlılar, iç transferde hareketli vakitler geçiriyor. Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, siyah - beyazlı kulüple olsan sözleşmesini resmen uzattı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'de oynanan ilk maçtan aldığı 3-1'lik galibiyetle büyük bir avantaj elde eden siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

RESMEN AÇIKLANDI

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Beşiktaş formasını 15 Ağustos 2021 tarihinde sırtına geçiren Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan 34 yaşındaki milli eldiven, 37 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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