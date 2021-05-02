SON DAKİKA: Beşiktaş Salih Uçan ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan'ın transferini bitirdi. Galatasaray,Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dışında Almanya'dan da talibi olan 27 yaşındaki orta sahanın diğer tüm teklifleri Siyah-Beyazlı kulüp için geri çevirdiği öğrenildi.

YÜKSEK TEKLİFE RAĞMEN REDDETTİ

Salih Uçan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin daha yüksek teklif vermesine rağmen Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın ile özel olarak görüşen yıldız oyuncu önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi bu transferi kolaylaştırdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği böylece kesinleşmiş oldu.



