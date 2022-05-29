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Son dakika: Beşiktaş, şampiyon Trabzonspor'un 'jokerini' alıyor!

29.05.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda hedeflerinden çok uzakta kalan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Siyah - beyazlılar, şampiyon Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil ile temasa geçti.

Son dakika: Beşiktaş, şampiyon Trabzonspor'un 'jokerini' alıyor!
Stefano Denswil

Stefano Denswil

HOL Hollanda
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve yeni sezonda öncelikle savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın hedefindeki sürpriz isim ortaya çıktı.

TEMASLAR BAŞLADI

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Savunmanın göbeğine iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil ile temaslara başladığı konuşuluyor.

29 MAÇA ÇIKTI

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Trabzonspor ile 29 resmi maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.

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