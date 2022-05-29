Son dakika: Beşiktaş, şampiyon Trabzonspor'un 'jokerini' alıyor!

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve yeni sezonda öncelikle savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın hedefindeki sürpriz isim ortaya çıktı.

TEMASLAR BAŞLADI

Savunmanın göbeğine iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil ile temaslara başladığı konuşuluyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor ile 29 resmi maça çıkan Denswil, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı.

