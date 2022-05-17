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Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, başkanlığa yeniden aday oldu!

17.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak olan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için başvuruda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, başkanlığa yeniden aday oldu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu.

Ahmet Nur Çebi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğümüzün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyelerimiz Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek’in de yer aldığı buluşmada, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’a seçimin camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak takdim etti." ifadeleri yer aldı.

Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.

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