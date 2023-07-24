SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Romain Saiss...

Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Romain Saiss...

24.07.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Kadrosuna son olarak Jean Onana ve Daniel Amartey'i katan siyah - beyazlılarda flaş bir ayrılık yaşandı. Kara Kartal, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada savunma oyuncusu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde hareketli günler geçiren siyah - beyazlılarda Jean Onana ve Daniel Amartey hamlelerinden sonra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Beşiktaş, geleceği merak edilen ve bir süredir görüşme halinde olduğu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

AA-20230430-31006120-31006118-BESIKTAS_GALATASARAY (Large)

Siyah - beyazlılar, Katar temsilcisinin transfer için 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Saiss'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildiri;

"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda'ya sürpriz! İlk maçına çıkacak derken...Arda'ya sürpriz! İlk maçına çıkacak derken...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Wilfried Zaha misillemesi!Fenerbahçe'den Galatasaray'a Wilfried Zaha misillemesi!
Yeni transfer 9 ay yok! Trabzonspor'da şok...Yeni transfer 9 ay yok! Trabzonspor'da şok...
Anahtar Kelimeler:
son dakika Romain Saiss al sadd beşiktaş son dakika haberleri atan dakika haberleri ak n dakika haberleri kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.