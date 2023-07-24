Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Romain Saiss...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde hareketli günler geçiren siyah - beyazlılarda Jean Onana ve Daniel Amartey hamlelerinden sonra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Beşiktaş, geleceği merak edilen ve bir süredir görüşme halinde olduğu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Siyah - beyazlılar, Katar temsilcisinin transfer için 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Saiss'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildiri;

"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."

