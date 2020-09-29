SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkarıldı

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkarıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Al Ahli'den kadrosuna kattığı Josef de Souza'nın lisansı çıktı.

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkarıldı

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisans problemi çözüldü. Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.

EjFuV6GWAAEY_aC

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday!Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkarıldı
Beşiktaş'ta Josef de Souza müjdesi
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçiyor
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Beşiktaş'ın ilgilendiği Bartosz Bereszynski kimdir? Bartosz Bereszynski kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday!
Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı
Kevin Prince Boateng 2. lige transfer oldu!
Beşiktaş 1994-1995'ten sonra bir ilki yaşadı
Beşiktaş'ta 1994-1995'ten sonra bir ilk
Beşiktaşlı N'Koudou'ya Queens Park Rangers talip
Beşiktaşlı yıldıza İngiltere'den teklif var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.