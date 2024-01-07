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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta merakla beklenen yeni hoca resmen açıklandı! Siyah-Beyazlı yönetim herkesi ters köşe yaptı, hiç beklenmedik bir ismi açıkladı... Kartal bundan böyle Portekizli hoca Fernando Santos'a emanet

07.01.2024 18:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş'ta merakla beklenen teknik direktör açıklandı. Siyah-Beyazlılar resmi hesabından yaptığı açıklamayla hiç beklenmedik bir ismi açıklayarak teknik direktörlük görevine 69 yaşındaki çalıştırıcı Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı. Santos, Portekiz ile 2016 yılında EURO 2016 kupasını kaldırırken, son olarak Polonya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi yapmıştı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta merakla beklenen yeni hoca resmen açıklandı! Siyah-Beyazlı yönetim herkesi ters köşe yaptı, hiç beklenmedik bir ismi açıkladı... Kartal bundan böyle Portekizli hoca Fernando Santos'a emanet

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın ardından Rıza Çalımbay ile de yollar ayrılırken, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları nihayete erdi. Siyah-Beyazlılar resmi kanallardan yaptığı açıklamayla takımın başına 69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

EURO 2016'YI KAZANDI

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69 yaşındaki teknik adam, Portekiz ile birlikte EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Fernando Santos'un yardımcıları da duyuruldu. Buna göre Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario üstlenecek.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

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Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Fernando Santos oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımı'dan görev aldı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos daha önce çalıştırdığı takımlar şöyle:

◉ Estrela
◉ Porto
◉ AEK
◉ Panathinaikos
◉ Sporting
◉ AEK
◉ Benfica
◉ PAOK
◉ Yunanistan
◉ Portekiz
◉ Polonya

Fernando Santos'un kazandığı kupalar:

-EURO 2016
-UEFA Uluslar Ligi
-1x Portekiz Ligi

  • 2x Portekiz Kupası
    -1x Yunanistan Kupası
    -2x Portekiz Süper Kupası

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