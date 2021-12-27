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Son dakika: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku!

27.12.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Pjanic karşılaşmanın son bölümünde sakatlanarak yerini Atiba'ya bıraktı. Maç sonunda röportaj veren Pjanic hakemlere isyan etti. Yıldız oyuncu, "Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." dedi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin 81. dakikasında siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, sakatlanarak kenara geldi. Yıldız ismin yerine Atiba dahil oldu.

"AMA NE DİYEYİM?"

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Sakatlanıp çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Miralem Pjanic "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Miralem Pjanic "Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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