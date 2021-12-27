Son dakika: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin 81. dakikasında siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, sakatlanarak kenara geldi. Yıldız ismin yerine Atiba dahil oldu.

"AMA NE DİYEYİM?"

Sakatlanıp çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Miralem Pjanic "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Miralem Pjanic "Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." diyerek sözlerini noktaladı.

