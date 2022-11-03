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Son dakika: Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri! ''Bu şaka olmalı''

03.11.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Şenol Güneş fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Yaklaşan şey için hazırım" yazılı bir not paylaştı. Bu olayın ardından siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü.

Son dakika: Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri! ''Bu şaka olmalı''

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sesleri... Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen 39 yaşındaki oyuncu bu yıl hiçbir kulübe imza atamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Quaresma, akıllarda soru işareti bıraktı.

"YAKLAŞAN ŞEY İÇİN HAZIRIM"

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Instagram hesabından önce Şenol Güneş fotoğrafı paylaşan Quaresma hemen sonrasında "Yaklaşan şey için hazırım" notuyla antrenman yaptığı videoyu paylaştı. Bu paylaşım sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar adeta birbirine girdi. Bir grup taraftar Quaresma'nın geri dönmesini isterken, diğer grup da "Bu şaka olmalı, Quaresma'nın asla gelmemeli" şeklinde yorumlar yaptı.


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