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Son dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

28.04.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak.

Son dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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