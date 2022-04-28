Son dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak.

