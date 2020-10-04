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SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yönetime tepki!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2020 18:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak ligde kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonu açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yönetime tepki!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak beklentinin uzağında kaldı. Sahada vasat bir oyun vardı. Oyuncuları çok fazla öne atmak istemiyorum ama, verilen mücadele çok sağlıklı görünmüyor."

Sergen Yalçın 'transfer yapacak mısınız?' sorusuna "Yeni yapılanmayla ilgili birçok problem var. Transfer dönemi bitince açıklayacağım. Transfer sorularını transferi yapanlara soracaksınız. Ben çok cevap vermek istemiyorum." yanıtını verdi.

"Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil."

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