Son dakika: Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! Son haftaların yıldızı, 28. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, konuk ekip Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Siyah - beyazlıların kalecisi Mert Günok, müsabakanın 28. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından kendisini yere bıraktı.

YERİNİ ERSİN'E BIRAKTI

Sağlık görevlileri saha içine girerek tecrübeli file bekçisinin ilk tedavisini yaptı. O esnada değişiklik istendi.

Dizinden bir problem yaşadığı öğrenilen Günok'un yerine ise oyuna Ersin Destanoğlu dahil oldu.

Deneyimli eldiven ile ilgili açıklamanın detaylı kontroller sonrasında yapılacağı belirtildi.

