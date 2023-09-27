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Son dakika: Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! Son haftaların yıldızı, 28. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı...

27.09.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık şokuyla sarsıldı. Kara Kartal'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sakatlanarak kendisini yere bıraktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, konuk ekip Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

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Siyah - beyazlıların kalecisi Mert Günok, müsabakanın 28. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından kendisini yere bıraktı.

YERİNİ ERSİN'E BIRAKTI

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Sağlık görevlileri saha içine girerek tecrübeli file bekçisinin ilk tedavisini yaptı. O esnada değişiklik istendi.

Dizinden bir problem yaşadığı öğrenilen Günok'un yerine ise oyuna Ersin Destanoğlu dahil oldu.

Deneyimli eldiven ile ilgili açıklamanın detaylı kontroller sonrasında yapılacağı belirtildi.

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