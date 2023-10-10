Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi Burak Yılmaz'ın! Resmi açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçı sonrasında teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etmişti. Yönetim ise olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Bu durum sonrasında İstanbulspor'a karşı oynanan müsabakada takımın başında Burak Yılmaz yer almıştı.

Siyah - beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula kadar Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir."

GALATASARAY'A KARŞI TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş, milli ara dönüşü Galatasaray deplasmanına çıkacak. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan maçta siyah - beyazlıların teknik direktörü olarak Burak Yılmaz görev yapacak.

