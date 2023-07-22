Son dakika: Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Dünya ünlü futbolcu Ante Rebic için resmi teklif yapıldı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor. Transfer döneminde hareketli günler geçiren siyah - beyazlıların gündemine sürpriz bir futbolcu geldi.
Son olarak kadrosuna Jean Onana ve Daniel Amartey'i katan, Lyanco transferini ise askıya alan Beşiktaş, gözünü İtalya'ya dikti.
beIN Sports'un haberine göre siyah - beyazlılar, Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic'i kiralamak için resmi teklifini yaptı.
Daha önce sunduğu teklif reddedilen siyah - beyazlıların bu kez transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.