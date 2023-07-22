Son dakika: Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Dünya ünlü futbolcu Ante Rebic için resmi teklif yapıldı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor. Transfer döneminde hareketli günler geçiren siyah - beyazlıların gündemine sürpriz bir futbolcu geldi.

Son olarak kadrosuna Jean Onana ve Daniel Amartey'i katan, Lyanco transferini ise askıya alan Beşiktaş, gözünü İtalya'ya dikti.

ANTE REBIC SÜRPRİZİ

beIN Sports'un haberine göre siyah - beyazlılar, Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic'i kiralamak için resmi teklifini yaptı.

Daha önce sunduğu teklif reddedilen siyah - beyazlıların bu kez transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

