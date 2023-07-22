SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Dünya ünlü futbolcu Ante Rebic için resmi teklif yapıldı...

Son dakika: Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Dünya ünlü futbolcu Ante Rebic için resmi teklif yapıldı...

22.07.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Jean Onana ve Daniel Amartey'i katan siyah - beyazlıların gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Kara Kartal'ın Milan'da forma giyen Ante Rebic'e resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor. Transfer döneminde hareketli günler geçiren siyah - beyazlıların gündemine sürpriz bir futbolcu geldi.

F1lfA15XgAA71lB

Son olarak kadrosuna Jean Onana ve Daniel Amartey'i katan, Lyanco transferini ise askıya alan Beşiktaş, gözünü İtalya'ya dikti.

ANTE REBIC SÜRPRİZİ

indir (1)

beIN Sports'un haberine göre siyah - beyazlılar, Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic'i kiralamak için resmi teklifini yaptı.

Daha önce sunduğu teklif reddedilen siyah - beyazlıların bu kez transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç büyükler istiyordu, yeni adresi açıklandı!Üç büyükler istiyordu, yeni adresi açıklandı!
Futbolculardan kesilen vergi ücretleri için yeni dönem!Futbolculardan kesilen vergi ücretleri için yeni dönem!
Galatasaray, iki yıldızı birden İstanbul'a getiriyor!Galatasaray, iki yıldızı birden İstanbul'a getiriyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler ante rebic beşiktaş son dakika haberleri atan dakika haberleri ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…
Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.