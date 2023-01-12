Son dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sözleşmesi feshedildi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Wout Weghorst için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlı takımın son antrenmanına çıkmayan yıldız golcünün İstanbul'daki eşyalarını topladığı ifade edilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş'a sezon başında Burnley'den kiralık olarak gelen Hollandalı yıldızın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

MANCHESTER UNITED'A GİDİYOR

Bir süredir Manchester United'ın gündeminde olan Weghorst'un kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek Premier Lig ekibiyle sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın bu anlaşma sonrasında 3 milyon euro'yu kasasına koyacağı kaydedildi.

ABOUBAKAR 'BİTTİ' GİBİ...

Öte yandan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldi. Aboubakar'ın da Beşiktaş'ta forma giymek için istekli olduğu öğrenildi. Kamerunlu forvetin, Al-Nassr ile sözleşme konusunu çözmesi bekleniyor. (TRT Spor)

