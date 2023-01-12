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Son dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sözleşmesi feshedildi!

12.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yıldız futbolcunun Manchester United'a imza atmak için kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sözleşmesi feshedildi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Wout Weghorst için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlı takımın son antrenmanına çıkmayan yıldız golcünün İstanbul'daki eşyalarını topladığı ifade edilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Beşiktaş'a sezon başında Burnley'den kiralık olarak gelen Hollandalı yıldızın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

MANCHESTER UNITED'A GİDİYOR

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Bir süredir Manchester United'ın gündeminde olan Weghorst'un kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek Premier Lig ekibiyle sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın bu anlaşma sonrasında 3 milyon euro'yu kasasına koyacağı kaydedildi.

ABOUBAKAR 'BİTTİ' GİBİ...

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Öte yandan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldi. Aboubakar'ın da Beşiktaş'ta forma giymek için istekli olduğu öğrenildi. Kamerunlu forvetin, Al-Nassr ile sözleşme konusunu çözmesi bekleniyor. (TRT Spor)

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