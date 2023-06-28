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Son dakika: Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Hull City'e giden Ozan Tufan, Türkiye'ye ezeli rakiple geri dönüyor...

28.06.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılarda öncelik orta saha transferine verilmitşi. Beşiktaş'ın gündemindeki ismin ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Beşiktaş'ta transfer sessizliği devam ederken, çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda hareket eden siyah - beyazlı yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

BEŞİKTAŞ, PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

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Önceliğini orta saha transferine veren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı.

ŞENOL GÜNEŞ DE DEVREYE GİRDİ

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Haberde siyah - beyazlıların, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Şenol Güneş'in de devreye girdiği kaydedildi.

"ARAMIZDA SENİ DE İSTİYORUM"

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Güneş'in Bursaspor ve A Milli Takım'da beraber çalıştığı Tufan'a, "Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takım kuracağız ve bu yeni yapılanmamızda senin de aramızda olmanı istiyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sezon Hıll City ile 44 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti.


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