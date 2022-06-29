SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer! Resmen açıklandı

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer! Resmen açıklandı

29.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüpler transferlerine de hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Beşiktaş da kadro mühendisliği anlamında hata yapmak istemezken, yeni gelen isimlere kaynak oluşturmak maksadıyla bazı oyuncularıyla yollarını ayırıyor. O isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer! Resmen açıklandı
Kerem Kalafat

Kerem Kalafat

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

TFF 1. Lig ekibi Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici Transfer olmuştur. Kerem Kalafat’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

RİZESPOR DA AÇIKLADI!

knkn

Rizespor da 21 yaşındaki sağ beki Beşiktaş'tan kiraladıklarını duyurdu. Açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı." ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve anlaşmaya varıldı! İstanbul'a geliş tarihi...Ve anlaşmaya varıldı! İstanbul'a geliş tarihi...
Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'
Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Kerem Kalafat son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Yok artık Jesus! F.Bahçe'de derin operasyon

Yok artık Jesus! F.Bahçe'de derin operasyon

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

İşte G.Saray'ın Muriç teklifi! F.Bahçe...

İşte G.Saray'ın Muriç teklifi! F.Bahçe...

Menajeri duyurdu! 'G.Saray 2 oyuncumu istiyor'

Menajeri duyurdu! 'G.Saray 2 oyuncumu istiyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.