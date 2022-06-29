SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer! Resmen açıklandı

TFF 1. Lig ekibi Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici Transfer olmuştur. Kerem Kalafat’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

RİZESPOR DA AÇIKLADI!

Rizespor da 21 yaşındaki sağ beki Beşiktaş'tan kiraladıklarını duyurdu. Açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı." ifadeleri kullanıldı.



