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Son dakika: Beşiktaş'tan 'Derbiye Ali Şansalan atansın' iddiasına cevap ve yapay zeka isteği!

26.04.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçını Ali Şansalan’ın yönetmesini talep ettiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, derbinin hakeminin yapay zeka ile atanmasını istediklerini de belirtti.

Son dakika: Beşiktaş'tan 'Derbiye Ali Şansalan atansın' iddiasına cevap ve yapay zeka isteği!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları" yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.

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Galatasaray maçında hakemin yapay zekayla belirlenmesine yönelik taleple ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka(!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin, hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir."

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