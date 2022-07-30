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Son dakika: Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan için resmi açıklama! Transfer teklifi geldi mi?

30.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan için İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'nun serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer edeceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Beşiktaş'tan konuya ilişkin ilk resmi açıklama yapıldı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan için resmi açıklama! Transfer teklifi geldi mi?

Son dakika haberleri: Beşiktaş, İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'ya transfer olacağı iddia edilen Emirhan İlkhan ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Siyah - beyazlı kulüp; genç futbolcu için transfer teklifi geldiğini ve futbolcunun takımda kalması için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

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Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş’a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park’a sezon açılış maçımıza bekliyoruz.

TORINO İDDİASI

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Öte yandan geçtiğimiz gün çıkan haberde İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'nun Emirhan İlkhan'ın serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon euro'yu ödemek için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve transferin bitmek üzere olduğu iddia edilmişti.

Transfer haberini gören bazı taraftarlar, Emirhan İlkhan'ın olası satışının gerçekleşmesi halinde Beşiktaş Yönetimi'nin istifa etmesi gerektiğini sosyal medyada belirtmişti.

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