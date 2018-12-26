SPOR

Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2018 19:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre: Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sadık Çiftpınar ve Beşiktaş iddiasıSadık Çiftpınar ve Beşiktaş iddiası
Burak transferine şartlı onayBurak transferine şartlı onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Ünal Karaman Ozan Tufan'ı takımda görmek istiyor

Ünal Karaman Ozan Tufan'ı takımda görmek istiyor

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

Mathieu Valbuena'nın menajerinden Galatasaray resti

İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

İşte F.Bahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı

Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Sadık Çiftpınar ve Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz transferine şartlı onay

Burak transferine şartlı onay

Fikret Orman'dan Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Pepe, Ozan Tufan ve Ljajic açıklaması!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Beşiktaş'tan Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası! Beşiktaş...

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.