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Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'nin kararına isyan! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'a soruyorum, vicdanınıza sığıyor mu?', 'TFF, bazı kulüplerin isteğine göre hareket ediyor'

30.03.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ana gündem maddesi, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi sonrasında iki takımın da maçlarının geçerli sayılıp sayılmayacağı olmuştu. Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen ekiplerin bu sezon oynadığı maçların geçersiz sayılmasını talep etmiş ve bu durum Kulüpler Birliği'nde görüşülmüştü. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'nin kararına isyan! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'a soruyorum, vicdanınıza sığıyor mu?', 'TFF, bazı kulüplerin isteğine göre hareket ediyor'

Son dakika haberleri: Kulüpler Birliği, geçtiğimiz gün Gaziantep FK ve Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi konusunda bir araya gelmişti. Toplantıda Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılmasını talep etmişti.

Kulüpler Birliği toplantısında 7 kulübün Beşiktaş'ın fikrine destek verdiği, 4 kulübün ise kararın verildiği şekliyle devam etmesi durumunda görüş bildirdiği öğrenilmişti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Kocadağ'ın açıklaması şu şekilde;

"TFF, ACELECİ BİR KARAR ALDI"

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"Konu hala tartışılıyorsa adalet tam anlamıyla sağlamamış. TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor."

"BAZI KULÜPLERİN İSTEKLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

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"TFF, UEFA'nın talimatlarına bakmıyor. Bazı kulüplerin isteklerine göre kurallar değişiyor. Ama biz alınmış bu kararları kabul etmiyoruz."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A SORUYORUM..."

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"Biz 17 deplasmana çıkarken, rakiplerimiz 16 deplasmana çıkacak. Şampiyonluk yarışında olan takımlara soruyorum vicdanınıza sığıyor mu?"

"HİÇ LİGE BAŞLAMAMIŞ GİBİ SAYILMALILAR"

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"Gaziantep FK ve Hatayspor'un bu sezon oynadıkları tüm maçları yok sayarsak bu lige etki etmemiş olurlar. Bu takımlar keyfi şekilde maça çıkmamazlık yapmıyorlar. Bu takımlar bu sezonluğuna ligden çıktılar. Hiç lige başlamamış gibi sayması gerekiyor TFF'nin."

"O KAYIĞA TFF'Yİ BİNDİRİRİZ"

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"Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız."

"BENİM PUAN KAYBETTİĞİM YERDE..."

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"Galatasaray, Hatay deplasmanında son 3 sezondur puan alamamış. Galatasaray'ın orada 3 puan alacağının garantisi var mıydı? Benim puan kaybettiğim yerde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğinin garantisi var mı?"

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