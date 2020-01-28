SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.

SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

Göztepe ile hafta sonunda İzmir’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek’in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli olduOğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tff Göztepe kural hatası

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 19 yorum
biri neden ertelendi, diğeri kural hatası. ne oldu ya ? hani hakemlerde hata yapabilirdi ? tek başımıza karşı çıkarken 17 takım kardeş olmuştunuz ? ah Galatasaray sen ne büyüksün.
Beşiktaş gibi bir kulübe bu anti kuntiler yakışmıyor..oynayın atın 4. 5. gol bu işlerle uğraşmayın...siz oynayamayin yenilin sonra vay efendim kural hatası varmış.. geçin bunları geçin.. yakışmıyor sizin gibi buyuk bir kulübe...
Tineri yine fazla çektiler galiba ????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu!

Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması

Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması

SON DAKİKA | Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Feyenoord oldu

Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş teknik direktörünü açıklıyor, en güçlü aday Sergen Yalçın

Beşiktaş yeni hocasını açıklıyor

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.