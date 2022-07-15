Son dakika: Beşiktaş taraftarı sahaya indi, Wout Weghorst neye uğradığını şaşırdı! Büyük sevgi seli...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdürdüüğü Avusturya kampındaki son hazırlık maçına Mainz 05 karşısında Beşiktaş, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah - beyazlı taraftarlar, Kufstain Arena'da oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi ve maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Alman ekibi Mainz 05'i Cenk Tosun'un golüyle mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampını yenilgisiz tamamladı. Daha önce Werder Bremen'i 2-1'le geçen siyah - beyazlılar, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Mainz 05 maçında son düdüğün gelmesinin ardından takımlarını desteklemeye gelen Beşiktaş taraftarları sahaya indi.

WOUT WEGHORST'A BÜYÜK İLGİ

Siyah - beyazlı futbolculara büyük sevgi gösteren taraftarlar, yeni transfer Wout Weghorst'un ise etrafını sardı.

İZDİHAM YAŞANDI

Oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı futbolseverler arasında yeşil zeminde adeta izdiham yaşandı.

GÖREVLİLER BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ

Kulüp görevlileri ve güvenlik güçlerinin oyuncuyu korumak için büyük çaba gösterdiği görülürken, Wout Weghorst'un ise yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. Golcü futbolcu; taraftarlar, görevliler ve güvenlik güçleriyle beraber soyunma odasının yolunu tuttu.



