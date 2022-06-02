Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i şoke eden yorum! "Mantıklı değil, Şenol Güneş gelmeli"

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta gerçekleştirilen seçimli genel kurul sonrasında Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazelemişti. Geride bıraktığımız sezonun son haftalarına doğru Önder Karaveli'den boşalan koltuğa Valerien Ismael'i getiren siyah - beyazlılar, yeni sezon planlamasını Fransız çalıştırıcı ile birlikte yapıyor.

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş için ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile yollarını ayırması gerektiğini ve göreve Şenol Güneş'in getirilmesi gerektiğini Fotomaç'taki yazısında dile getirdi.

İŞTE DEMİR'İN YAZISI;

"ÇOK MANTIKLI DEĞİL"

"Tekrar seçilen Çebi artık tamamen transfere yönelecektir. Bunu yaparken Valerien Ismael konusunu detaylıca düşünmesinde fayda var. Ismael, pragmatik bir teknik adam değil, sistem takıntısı abartılı noktada, elindeki kadro hangi sistemi oynar diye düşünmeyip, kafasındaki sisteme herkesin uymasını bekliyor ki, bu çok mantıklı değil."

"KISA SÜREDE SONUÇ VERECEK BİR PROJE DEĞİL"

"Karar Çebi'nin... Kazancı-Ismael ikilisinin projesi kısa sürede sonuç verecek bir proje değil. Taraftar sabreder mi, bilemem. Fransız hocanın üçlü savunmada ısrar etmesi, 'Topu rakip sahaya gönderin gerisini orada hallederiz' şeklinde özetleyeceğimiz kaos futbolu, yeni sezon öncesi bana pek umut vermiyor. Beşiktaş bu sistemle özellikle iç sahada çok zorlanır ve en büyük silahı olan seyirciyi de tribünden kaçırır."

"BİÇİLMİŞ KAFTAN ŞENOL GÜNEŞ"

"Naçizane tavsiyem süreci daha iyi bir sistem ve daha tecrübeli bir teknik adamla geçmektir. Misal Şenol Güneş bu anlamda biçilmiş kaftan. Dediğim gibi bizimkisi naçizane bir öneri, dikkate alan olur, olmaz, orası herkesin kendi bileceği iş."

