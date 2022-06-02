SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i şoke eden yorum! "Mantıklı değil, Şenol Güneş gelmeli"

Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i şoke eden yorum! "Mantıklı değil, Şenol Güneş gelmeli"

02.06.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından siyah - beyazlı camia yapılacak olan transferlere odaklandı. Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael'in Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olmuştu. Spor yazarı Turgay Demir, takımın başına Şenol Güneş'in geçmesi gerektiğini dile getirdi. İşte o ifadeler...

Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i şoke eden yorum! "Mantıklı değil, Şenol Güneş gelmeli"

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta gerçekleştirilen seçimli genel kurul sonrasında Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazelemişti. Geride bıraktığımız sezonun son haftalarına doğru Önder Karaveli'den boşalan koltuğa Valerien Ismael'i getiren siyah - beyazlılar, yeni sezon planlamasını Fransız çalıştırıcı ile birlikte yapıyor.

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş için ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile yollarını ayırması gerektiğini ve göreve Şenol Güneş'in getirilmesi gerektiğini Fotomaç'taki yazısında dile getirdi.

İŞTE DEMİR'İN YAZISI;

"ÇOK MANTIKLI DEĞİL"

319d2980dc9945a9b0970e0b6a60204e

"Tekrar seçilen Çebi artık tamamen transfere yönelecektir. Bunu yaparken Valerien Ismael konusunu detaylıca düşünmesinde fayda var. Ismael, pragmatik bir teknik adam değil, sistem takıntısı abartılı noktada, elindeki kadro hangi sistemi oynar diye düşünmeyip, kafasındaki sisteme herkesin uymasını bekliyor ki, bu çok mantıklı değil."

"KISA SÜREDE SONUÇ VERECEK BİR PROJE DEĞİL"

AA-20220425-27676222-27676218-BESIKTAS_KASIMPASA

"Karar Çebi'nin... Kazancı-Ismael ikilisinin projesi kısa sürede sonuç verecek bir proje değil. Taraftar sabreder mi, bilemem. Fransız hocanın üçlü savunmada ısrar etmesi, 'Topu rakip sahaya gönderin gerisini orada hallederiz' şeklinde özetleyeceğimiz kaos futbolu, yeni sezon öncesi bana pek umut vermiyor. Beşiktaş bu sistemle özellikle iç sahada çok zorlanır ve en büyük silahı olan seyirciyi de tribünden kaçırır."

"BİÇİLMİŞ KAFTAN ŞENOL GÜNEŞ"

thumbs_b_c_4fa3418a88d8af6049a72b49bd705794

"Naçizane tavsiyem süreci daha iyi bir sistem ve daha tecrübeli bir teknik adamla geçmektir. Misal Şenol Güneş bu anlamda biçilmiş kaftan. Dediğim gibi bizimkisi naçizane bir öneri, dikkate alan olur, olmaz, orası herkesin kendi bileceği iş."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Fenerbahçe'ye imza atıyor!Fenerbahçe'ye imza atıyor!
Talisca, şapkadan tavşan çıkardı!Talisca, şapkadan tavşan çıkardı!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Toroğlu'ndan flaş itiraflar! "Tezgah, rezillik"

Toroğlu'ndan flaş itiraflar! "Tezgah, rezillik"

Dev kulübe imza atacaktı, transfer suya düştü!

Dev kulübe imza atacaktı, transfer suya düştü!

Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

Milan resmen satıldı! Dudak uçuklatan para...

Arda Güler, dünyanın zirvesinde!

Arda Güler, dünyanın zirvesinde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Bu yöntemle saklıyorsanız...

Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Bu yöntemle saklıyorsanız...

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır!

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.