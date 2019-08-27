Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile anlaştı

Beşiktaş'tan son dakika transferi... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı orta saha Thiago Maia için Lille ile anlaşma sağladı.
Sezon sonuna dek kiralık olarak forma giyecek Maia için satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olacak. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
THIAGO MAIA KİMDİR?
Kariyerine Santos altyapısında başlayan Thiago Maia, 2017 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer olmuştu. Bu sezon 2 lig maçında 44 dakika forma giyen Thiago Maia, geçtiğimiz sezon 27 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun Lille ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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