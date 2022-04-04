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Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarını istiyor!

04.04.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda yönetim, karşılaşmanın 48. dakikasında meydana gelen pozisyon sonrası hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı.

Son dakika: Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarını istiyor!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 biten Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'ün bir pozsiyonda verdiği karar geceye damgasını vurmuştu. Küçük'ün çift vuruşu yanlış yerden kullandırması sonucunda yaptığı kural ihlalinin ardından Beşiktaş Yönetimi harekete geçti.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan kural hatası için TFF'ye başvuru yaptı. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının hazırladığı raporun ardından federasyona resmi başvurusunu yaptı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

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Beşiktaş'ın itirazı sonrası TFF, MHK'den rapor isteyecek. MHK, maçın hakemi Zorbay Küçük'ten pozisyonla ilgili savunmasını isteyecek.

Bunun üzerine MHK üyeleri, TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Bu tavsiye kararında kural hatasının maçın skoruna etki edip etmediğine göre bir sonuç yer alacak.

MHK'nin bu önerisine karşın TFF Yönetim Kurulu, istediği yönde bir karar alabilir.

Geçmişte Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maçta Kasımpaşa stoperi Ryan Donk, oyundaki topa bir başka topla vurmuş ancak MHK bu kural hatasının tekrarı gerektirmediği yönünde tavsiye vermişti. TFF buna karşın maçın tekrarı kararını almıştı.

NE OLMUŞTU?

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Trabzonspor'da Uğurcan'a atılan geri pas sonrası tecrübeli kaleci topu eline aldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, çift vuruş verilmesini istedi. Fakat çift vuruş, Uğurcan'ın topu eline aldığı bölgeden kullanıldı. Bu olayın ardından eski hakem Ahmet Çakar, maçta kural hatası yapıldığını ifade etti. Bu olayın ardından Beşiktaşlı taraftarlar hükmen yenilgi Tweetleri atmaya başladı...

KURAL NE DİYOR?

Kural kitapçığında bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, "13. Kural: Serbest Vuruşlar" şöyle tarif ediyor:

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."

Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi. Yapılan bu büyük hatada pozisyon golle sonuçlanmadığı için 'kural hatası' olarak kabul edilmiyor, dolayısıyla maçın tekrarı sonucunu doğurmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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