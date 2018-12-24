Türk futbolu bu takası konuşacak!

İşte Türk basınında günün transfer gelişmeleri...

Türk basınında transfer iddiaları (24 Aralık)

Fenerbahçe Ali Koç’un yıldız golcü Batshuayi için düğmeye bastığı öğrenildi. Bonservisi Chelsea’de bulunan ve Valencia’da kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu için nabız yoklanacak. Koç, FIFA menajeri Meissa Ndiaye ile görüştü. Ondan futbolcuyu ikna etmesini isterken, Chelsea temaslarını ise bizzat Başkan yapacak. (AKŞAM)

Fenerbahçe devre arası için gaza basarken, ilk olarak Türkiye'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor. En az 3 transfer yapacak olan sarılacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor. (SABAH)

Transferde önceliği forvete veren Galatasaray, Ocak ayında 1 değil 2 golcü alacağı için birçok alternatif üzerinde duruyor. Çin pazarından Alan’la ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, aynı ülkeden bir başka yıldız için de devreye girdi. Shandong’un 33 yaşındaki İtalyan forveti Graziano Pelle için temasa geçildi. Ancak Cim-Bom, bu transfer hamlesinde yalnız değil. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; West Ham da tecrübeli isimle yakından ilgileniyor. (AKŞAM)

Alacakları zamanında yatırılmadığı için Beşiktaş'ı şikayet eden Vagner Love, bu hareketi nedeniyle gözden düşmüştü. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin köklü takımlarından Flamengo’ya gitmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk kadrosu kuran ve Galatasaray’dan da Mariano ile daha önce söz kesen Flamengo, Vagner Love ile büyük ölçüde el sıkıştı. Tek sorun yıldız ismin bonservisi. Love, Beşiktaş’tan bonservisini bedelsiz olarak talep etti. (FANATİK)

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi… Son iki sezondur Mario Balotelli için nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan golcünün transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak şimdi şartla daha uygun hale geldi. Sarı-Kırmızılılar, 1.5 milyon euro isteyen Nice'e 750 bin euro teklif edecek. (GÜNEŞ)

Beşiktaş'ın sağ bek için son adayı ise Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Ahmet Oğuz. Beşiktaşlı idarecilerin önümüzdeki günlerde Başkent ekibinin yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor. (SABAH)

Odion İghalo, Çin 2.Ligi'ne düşen Yatai’den ayrıldı. Menajeri kulüp aramaya başladı. Galatasaray’la da adı anılan İghalo, Fenerbahçe’ye önerildi. Sarı-Lacivertliler, golcü oyuncunun durumunu araştırıyor. Ersun Yanal’ın; fizik gücü yüksek, bitirici vuruşları başarılı ve hızlı olan İghalo’ya yeşil ışık yaktığı iddia edildi. (FANATİK)

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'ı istediği biliniyordu. Ancak Fenerbaçe'nin sadece Tolgay'ı değil, Caner Erkin'i de istediği, hafta içinde görüşme olacağı öğrenildi. (TAKVİM)

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki isimler arasında Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan da bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu hafta içinde Sarı-Lacivertli Yönetimle bir araya gelmeyi planlıyor. Bu iki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş’ın kozu Tolgay Arslan olacak. Siyah-Beyazlı idareciler, kadro dışı kalan Tolgay’ı bu iki oyuncu için Fenerbahçe’ye önerecek. (AKŞAM)