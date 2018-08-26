Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Loris Karius'u 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u kiralık olarak renklerine kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Loris Karius, kariyerinde Mainz 05 ile Liverpool formalarını giydi. Karius, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.
Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda Fabricio Ramirez'den boşalan 1 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!
Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!
Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
G.Saray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Gomis için olay kavga iddiası!
Mustafa Pektemek'in yeni adresi!
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum