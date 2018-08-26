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Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Loris Karius'u 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Loris Karius transferini tamamladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Loris Karius ile satın alma opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Loris Karius, Beşiktaş'ta 1 numaralı formayı giyecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Loris Karius'u 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u kiralık olarak renklerine kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Loris Karius, kariyerinde Mainz 05 ile Liverpool formalarını giydi. Karius, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda Fabricio Ramirez'den boşalan 1 numaralı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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