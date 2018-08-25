Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

İsmi son olarak Çaykur Rizespor’la anılan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek için bir Süper Lig takımı daha devreye girdi.
Emre Akbaba transferinden kasasını dolduran Turuncu-Yeşilliler, tecrübeli forveti kadrosuna kiralık olarak katmak için görüşmelere başladı.
Teknik direktör Mesut Bakkal’ın takımında görmek istediği oyuncu için Siyah- Beyazlılar’la yıllık ücret konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. (Fanatik)
Galatasaray'ın, Falcao için Monaco ile temas kurduğu iddia edildi!
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak
Süper Lig'de Bruma bombası!
Fikret Orman transferi açıkladı!
F.Bahçe'de bir ayrılık daha!
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Fenerbahçe'den Sissoko hamlesi
Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'nın tapusunu alıyor
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum