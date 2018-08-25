Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

İsmi son olarak Çaykur Rizespor’la anılan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek için bir Süper Lig takımı daha devreye girdi.

Emre Akbaba transferinden kasasını dolduran Turuncu-Yeşilliler, tecrübeli forveti kadrosuna kiralık olarak katmak için görüşmelere başladı.

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın takımında görmek istediği oyuncu için Siyah- Beyazlılar’la yıllık ücret konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. (Fanatik)

