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Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2018 08:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Mustafa Pektemek müjdesi... İsmi son olarak Çaykur Rizespor’la anılan Beşiktaş'ın müzmin yedeği Mustafa Pektemek için Alanyaspor da devreye girdi.

Mustafa Pektemek'in yeni adresi!

İsmi son olarak Çaykur Rizespor’la anılan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek için bir Süper Lig takımı daha devreye girdi.

Emre Akbaba transferinden kasasını dolduran Turuncu-Yeşilliler, tecrübeli forveti kadrosuna kiralık olarak katmak için görüşmelere başladı.

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın takımında görmek istediği oyuncu için Siyah- Beyazlılar’la yıllık ücret konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. (Fanatik)

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