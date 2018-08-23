İşte Beşiktaş'ın yeni transferi!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro karşılığında satan Kara Kartal, Loris Karius transferinde mutlu sona ulaştı.

Liverpool yerel basınından LiverpoolEcho, Premier Lig'in ikinci haftasındaki Crystal Palace mücadelesinden önce iki kulübün Loris Karius transferi konusunda anlaştığını duyurdu. Karius'un 24 saat içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

LORIS KARIUS KİMDİR?

Loris Karius, 22 Haziran 1993 doğumlu futbolcudur. Liverpool FC takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu, iki yıllığına Beşiktaş takımı ile anlaştı. Futbola 1998-2000 sezonları arasında oynadığı FV Biberach'ta başlayan Alman kaleci, sırasıyla SG Mettenberg ve SSV Ulm 1846 formalarını giydi. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başlayan Karius,daha sonra Manchester City kadrolarına dahil oldu. 2011-2016 yıllarında Mainz 05'te futbol oynayan Loris Karius, 2016 yılında Liverpool'a transfer oldu.

