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Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

Hakkında Everton'dan ayrılacak haberleri yapılan Cenk Tosun için hocası Marco Silva'dan açıklama geldi. İngiliz basını Marco Silva'nın Cenk Tosun'u bırakmayacağını belirtti.

Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!

Cenk Tosun’un Beşiktaş’a kiralık olarak dönmesiyle ilgili haberlere Everton Teknik Direktörü Marco Silva tepki gösterdi. İngiliz basını, Silva’nın Tosun’u gözden çıkarmaya niyetli olmadığını vurguladı.

İngilizler, ligde lider G.Saray’ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ise şampiyonluk için Cenk’i çok istediğini iddia etti. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Beşiktaş everton Marco Silva Transfer

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