Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!

Cenk Tosun’un Beşiktaş’a kiralık olarak dönmesiyle ilgili haberlere Everton Teknik Direktörü Marco Silva tepki gösterdi. İngiliz basını, Silva’nın Tosun’u gözden çıkarmaya niyetli olmadığını vurguladı.

İngilizler, ligde lider G.Saray’ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ise şampiyonluk için Cenk’i çok istediğini iddia etti. (Akşam)



