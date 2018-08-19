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Negredo'dan transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2018 23:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Transfer kararını verecek olan ben değilim" dedi.

Negredo'dan transfer açıklaması

Beşiktaş'ın deplasmanda Erzurumspor’u 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Negredo, “İlk yarı çok kötü oynadık. Bizim kötü oyunumuz rakibi de motive etti. Daha fazla üstümüze gelmeye başladılar. İkinci yarı çok daha farklı bir mantaliteyle, istekle sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde galip geldik” diye konuştu.

Sezona iyi başladığını dile getiren yıldız futbolcu, “Aslında forvet oyuncusunun hayatı bu küçük anlarla sınırlı diyebiliriz. Bu sezon iyi başladım. Performansımı daha iyi çalışarak, daha iyi seviyelere çıkarmak istiyorum. Bu dönemde performans göstermek benim için zor oluyor ama ailemin ve arkadaşlarımın desteği benim için çok önemli. Sevdiğim işi yapıyorum. Benim işim futbol oynamak. Tabii ki şans faktörü de var bizim yaptığımız işte" ifadelerini kullandı.

Negredo, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili ise, "Gelecekle ilgili aslında konuşmak doğru değil. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Kulüp, menajerimle kontak halinde. Transfer kararını verecek olan ben değilim” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo Beşiktaş

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