Beşiktaş'ta yeni transfer ayrılıyor

Transferin sessiz takımlarından biri olmalarına rağmen Erol Bulut yönetiminde harika bir sezon başlangıcı yapan Yeni Malatyaspor, son gün forvetini güçlendirmek için operasyon başlattı.

Daha önce 1. Lig’de Yeni Malatyaspor'un formasını yarım sezon giyen, sonrasında ise Göztepe ve Ankaragücü’nde şampiyonluk yaşayıp Beşiktaş’a giden Umut Nayir’le el sıkışıldı.

Genç forvetin kiralanması için Beşiktaş’tan onay gelirse transferin bugün resmiyet kazanacağı bildirildi. Umut Nayir ile ilgili kararı Şenol Güneş’in bugün yönetime iletmesi bekleniyor. (Fanatik)



