Son dakika: Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş yorum! "Will Smith'e özendi!"

Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 31. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. 90 dakikası nefesleri kesen mücadele 1-1 sonuçlanırken, müsabakada gelişen pozisyonlar her iki takımın taraftarlarına heyecan fırtınası yaşattı. Beşiktaşlı Cyle Larin'in Manolis Siopis ile girdiği ikili mücadele ise sahalarda ender görülecek cinstendi...
Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması izleyenlere büyük keyif verirken, yaşanan bir pozisyon taraftarların tadını kaçırdı.
Mücadelenin 80. dakikasında Cyle Larin, kazandığı topla rakip yarı sahaya geçmek isterken Manolis Siopis'in formasından çekmesiyle durduruldu.
Faul sonrasında kurtulmak için Siopis'i iten Cyle Larin, üstüne bir de rakibini tokatlayınca saha içi karıştı.
Yediği tokat sonrasında Siopis yerde kaldı, Trabzonsporlu futbolcular bir yandan Larin'e tepki gösterirken bir yandan da hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart itirazında bulundular.
Küçük; pozisyon sonrasında Larin'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, Siopis'i de sarı kartla cezalandırdı.
Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Larin'e tepki gösterirken bazı futbolseverler de olayı şakaya vurarak, "Will Smith'e özendi" yorumlarında bulundular.
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