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  4. Son dakika: Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş yorum! "Will Smith'e özendi!"

Son dakika: Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş yorum! "Will Smith'e özendi!"

03.04.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oldu. Yeni hocası Valerien Ismael ile nasıl bir futbol ortaya koyacağı merak edilen Beşiktaş'ta taraftarlar, takımlarının performansını beğeniyle karşıladılar. Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında Cyle Larin'in Siopis ile girdiği ikili mücadele, geceye damgasını vurdu.

Son dakika: Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş yorum! "Will Smith'e özendi!"
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 31. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. 90 dakikası nefesleri kesen mücadele 1-1 sonuçlanırken, müsabakada gelişen pozisyonlar her iki takımın taraftarlarına heyecan fırtınası yaşattı. Beşiktaşlı Cyle Larin'in Manolis Siopis ile girdiği ikili mücadele ise sahalarda ender görülecek cinstendi...

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması izleyenlere büyük keyif verirken, yaşanan bir pozisyon taraftarların tadını kaçırdı.

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Mücadelenin 80. dakikasında Cyle Larin, kazandığı topla rakip yarı sahaya geçmek isterken Manolis Siopis'in formasından çekmesiyle durduruldu.

RAKİBİNİ TOKATLADI

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Faul sonrasında kurtulmak için Siopis'i iten Cyle Larin, üstüne bir de rakibini tokatlayınca saha içi karıştı.

SIOPIS YERDE KALDI

Yediği tokat sonrasında Siopis yerde kaldı, Trabzonsporlu futbolcular bir yandan Larin'e tepki gösterirken bir yandan da hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart itirazında bulundular.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Küçük; pozisyon sonrasında Larin'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, Siopis'i de sarı kartla cezalandırdı.

WILL SMITH'E ÖZENDİ

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Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Larin'e tepki gösterirken bazı futbolseverler de olayı şakaya vurarak, "Will Smith'e özendi" yorumlarında bulundular.

WILL SMITH NE YAPMIŞTI?

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  1. Oscar Ödülleri'nde Sunucu Chris Rock, oyuncu Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen Smith, sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Tokat Manolis Siopis Cyle Larin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ların o nasıl bir tokat yazıklar olsun sana, senin Osmanlı tokatı dan hiç mi haberin Yok. gördüğün karta degmeli idi attığın tokat
Her pozisyonda yerde..
Larin bu maçtan sonra get out...

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