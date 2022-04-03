Son dakika: Beşiktaşlı Cyle Larin için flaş yorum! "Will Smith'e özendi!"

Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 31. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. 90 dakikası nefesleri kesen mücadele 1-1 sonuçlanırken, müsabakada gelişen pozisyonlar her iki takımın taraftarlarına heyecan fırtınası yaşattı. Beşiktaşlı Cyle Larin'in Manolis Siopis ile girdiği ikili mücadele ise sahalarda ender görülecek cinstendi...

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması izleyenlere büyük keyif verirken, yaşanan bir pozisyon taraftarların tadını kaçırdı.

Mücadelenin 80. dakikasında Cyle Larin, kazandığı topla rakip yarı sahaya geçmek isterken Manolis Siopis'in formasından çekmesiyle durduruldu.

RAKİBİNİ TOKATLADI

Faul sonrasında kurtulmak için Siopis'i iten Cyle Larin, üstüne bir de rakibini tokatlayınca saha içi karıştı.

SIOPIS YERDE KALDI

Yediği tokat sonrasında Siopis yerde kaldı, Trabzonsporlu futbolcular bir yandan Larin'e tepki gösterirken bir yandan da hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart itirazında bulundular.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Küçük; pozisyon sonrasında Larin'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, Siopis'i de sarı kartla cezalandırdı.

WILL SMITH'E ÖZENDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Larin'e tepki gösterirken bazı futbolseverler de olayı şakaya vurarak, "Will Smith'e özendi" yorumlarında bulundular.

WILL SMITH NE YAPMIŞTI?

Oscar Ödülleri'nde Sunucu Chris Rock, oyuncu Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen Smith, sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.



