Son dakika: Beşiktaşlı taraftarlar, Anderson Talisca'yı bekliyor! Arabistan'dan gelen müjde heyecanlandırdı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü toplamda 5-2'lik skorla eleyen Beşiktaş, play-off turuna yükselmişti. Trendyol Süper Lig'e ise Karagümrük galibiyetiyle başlayan siyah - beyazlılar, Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyordu. Transfer çalışmalarını da sürdüren Kara Kartal için sıcak bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerde bulunan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AL NASSR'DAN YEŞİL IŞIK

Mdrjalnassr'ın haberine göre Al Nassr, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİLER

Arabistan ekibinin Beşiktaş'a haber yolladığı ve masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

Haberde siyah - beyazlı yöneticilerin 29 yaşındaki yıldız için Al Nassr kurmayları ile kısa süre içinde bir araya geleceği kaydedildi.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 6 resmi maça çıkan Talisca, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

