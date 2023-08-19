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Son dakika: Beşiktaşlı taraftarlar, Anderson Talisca'yı bekliyor! Arabistan'dan gelen müjde heyecanlandırdı...

19.08.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdüren siyah - beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Eski yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine alan ve girişimlerini sürdüren Kara Kartal için Arabistan basınından gelen haber taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü toplamda 5-2'lik skorla eleyen Beşiktaş, play-off turuna yükselmişti. Trendyol Süper Lig'e ise Karagümrük galibiyetiyle başlayan siyah - beyazlılar, Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyordu. Transfer çalışmalarını da sürdüren Kara Kartal için sıcak bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerde bulunan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AL NASSR'DAN YEŞİL IŞIK

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Mdrjalnassr'ın haberine göre Al Nassr, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİLER

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Arabistan ekibinin Beşiktaş'a haber yolladığı ve masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

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Haberde siyah - beyazlı yöneticilerin 29 yaşındaki yıldız için Al Nassr kurmayları ile kısa süre içinde bir araya geleceği kaydedildi.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 6 resmi maça çıkan Talisca, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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