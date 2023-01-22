Son dakika: Beşiktaşlı Valentin Rosier'den skandal hareket! Kasık bölgesini göstererek...

Son dakika haberleri: Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.
Siyah - beyazlılarda Valentin Rosier, karşılaşmanın 90+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunan Rosier, gördüğü kırmızı kartın ardından ise şaşkına döndü.
Fransız futbolcunun kırmızı kart görme sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Rosier'in, itirazları sırasında hakem Mete Kalkavan'a kasık bölgesini göstererek yürümesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldığı belli oldu.
Hakem Mete Kalkavan'ın da kararını siyah - beyazlı futbolculara açıklarken, Rosier'in o hareketini gösterdiği görüldü.