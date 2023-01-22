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Son dakika: Beşiktaşlı Valentin Rosier'den skandal hareket! Kasık bölgesini göstererek...

22.01.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar; karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, Valentin Rosier, 90+5. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Fransız futbolcunun hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itirazların ardından gördüğü kartın nedeni ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Son dakika: Beşiktaşlı Valentin Rosier'den skandal hareket! Kasık bölgesini göstererek...

Son dakika haberleri: Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.

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Siyah - beyazlılarda Valentin Rosier, karşılaşmanın 90+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunan Rosier, gördüğü kırmızı kartın ardından ise şaşkına döndü.

HAKEME KASIK BÖLGESİNİ GÖSTERİNCE...

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Fransız futbolcunun kırmızı kart görme sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Rosier'in, itirazları sırasında hakem Mete Kalkavan'a kasık bölgesini göstererek yürümesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldığı belli oldu.

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Hakem Mete Kalkavan'ın da kararını siyah - beyazlı futbolculara açıklarken, Rosier'in o hareketini gösterdiği görüldü.


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