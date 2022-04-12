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SON DAKİKA: Bir dönemin ünlü ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın ölümünde acı detay! Prof. Dr. Zekeriya Beyaz neden öldü? İlk açıklama...

12.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeniyle ilgili son dakika açıklaması geldi! Bir dönem Türkiye'nin tartışma programlarının aranan yüzü olan Zekeriya Beyaz, bugün hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi altında bulunan Zekeriya Beyaz, 84 yaşında yaşama veda etti. Beyaz'ın ölümünde alzaymır hastalığı detayı kahretti. Zekeriya Beyaz neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Bir dönemin ünlü ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın ölümünde acı detay! Prof. Dr. Zekeriya Beyaz neden öldü? İlk açıklama...

Son dakika haberi: Gaziantep'te dünyaya gelen ve Türkiye'nin en önemli ilahiyat profesörlerinden biri olan Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti! 18 Mart'ta hastanede tedavi altına alınan Zekeriya Beyaz neden öldü? Alzaymır hastası da olan Zekeriya Beyaz'ın cenazesi yarın Esenler'den kaldırılacak.

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ALZAYMIR HASTASIYDI

İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'dan acı haber bugün gündüz saatlerinde geldi. Ünlü ilahiyatçı Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeni de belli oldu. Beyaz'ın alzaymır hastası olduğu öğrenilirken solunum rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda olduğu da bildirildi.

OĞLUNDAN İLK MESAJ

Zekeriya Beyaz'ın oğlu, gazeteci Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından babasının yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'inde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu mezarlığında veda edeceğiz..."

SON DAKİKA | ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ! ZEKERİYA BEYAZ NEDEN ÖLDÜ?

Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.

Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı. (AA)

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