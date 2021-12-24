Son dakika: Bir saniye bile Fenerbahçe'de oynayamadı! Burak Kapacak Kocaelispor'a...

Son dakika: Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Burak Kapacak için transfer iddiası ortaya atıldı. Hem sağ bek hem de sağ kanatta oynayabilen genç oyuncu Fenerbahçe'de 1 saniye bile forma giyemedi.

KOCAELİSPOR TALİP OLDU

Ajansspor'un haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak'ı kiralamak için harekete geçti.Spor Toto 1. Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan İzmit ekibinin Burak'ın transferi için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

"BOĞA GİBİ GÜÇLÜ AMA GELİŞMESİ DE LAZIM"

Hazırlık maçları ve lig maçlarında süre alamayan, Avrupa kadrosuna adı yazılmayan, kendisine şans vermeyen Vitor Pereira'nın gidişiyle umutlanan Burak Kapacak için, Karagümrük maçının öncesinde görüşünü aldığımız teknik heyetten bir isim, genç futbolcuyu 3 cümleyle şöyle özetledi:

"Gerçekten çok güçlü bir fiziği var, Boğa kadar güçlü. Ama kendisini geliştirmesi, aklını kullanarak oynaması gerekiyor. Eksiklerini tamamlarsa, Fenerbahçe ve Türk futbolu bir yıldız kazanır."

BAŞKAN AÇIKLADI

Kocaelispor Kulübü başkanı Engin Koyun yaptığı açıklamada, "Burak Kapacak ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şubedeki arkadaşlarımız Fenerbahçe ile görüşüyor. Burak Kapacak'ın buraya gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.

