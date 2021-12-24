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Son dakika: Bir saniye bile Fenerbahçe'de oynayamadı! Burak Kapacak Kocaelispor'a...

24.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak sarı-lacivertli takımda 1 saniye bile forma giyemedi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın tercihi nedeniyle kadroya alınmayan genç oyuncunun kariyeri şekillenmeye başladı. TFF 1.Lig takımlarından Kocaelispor'un Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu istediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bir saniye bile Fenerbahçe'de oynayamadı! Burak Kapacak Kocaelispor'a...
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Burak Kapacak için transfer iddiası ortaya atıldı. Hem sağ bek hem de sağ kanatta oynayabilen genç oyuncu Fenerbahçe'de 1 saniye bile forma giyemedi.

KOCAELİSPOR TALİP OLDU

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Ajansspor'un haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak'ı kiralamak için harekete geçti.Spor Toto 1. Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan İzmit ekibinin Burak'ın transferi için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

"BOĞA GİBİ GÜÇLÜ AMA GELİŞMESİ DE LAZIM"

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Hazırlık maçları ve lig maçlarında süre alamayan, Avrupa kadrosuna adı yazılmayan, kendisine şans vermeyen Vitor Pereira'nın gidişiyle umutlanan Burak Kapacak için, Karagümrük maçının öncesinde görüşünü aldığımız teknik heyetten bir isim, genç futbolcuyu 3 cümleyle şöyle özetledi:

"Gerçekten çok güçlü bir fiziği var, Boğa kadar güçlü. Ama kendisini geliştirmesi, aklını kullanarak oynaması gerekiyor. Eksiklerini tamamlarsa, Fenerbahçe ve Türk futbolu bir yıldız kazanır."

BAŞKAN AÇIKLADI

Kocaelispor Kulübü başkanı Engin Koyun yaptığı açıklamada, "Burak Kapacak ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şubedeki arkadaşlarımız Fenerbahçe ile görüşüyor. Burak Kapacak'ın buraya gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kocaelispor
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