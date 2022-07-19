Son dakika: Borussia Dortmund'da Erling Haaland'ın yerine alınan Sebastian Haller'de testis tümörü çıktı! Herkes şaşkına döndü...

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'nin yolunu tutan Erling Haaland'ın yerine transfer edilen Sebastien Haller'de tümör çıktı.

TESTİS TÜMÖRÜNE RASTLANDI

Dortmund'dan yapılan açıklamada yıldız golcü Haller'in şikayetleri ve yüksek sancı hissetmesi üzerine bir takım testlerin gerçekleştirildiği, testler sonucunda ise Fildişili oyuncunun testisinde tümör tespit edildiği belirtildi.

KAMPTAN AYRILDI

Oyuncunun ileri tetkikler yapılması amacıyla takımın kamp yaptığı İsviçre'den ayrılarak Almanya'ya döndüğü ifade edildi.

"HEPİMİZ ŞOKE OLDUK"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastien Kehl ise konuya ilişkin, "Onun mümkün olan en iyi tedaviyi alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimiz şoke olduk, en kısa sürede iyileşmesini ve en kısa zamanda tekrar bir arada olabilmeyi diliyorum" sözlerini kullandı.

HAALAND'IN YERİNE GELMİŞTİ

28 yaşındaki golcü futbolcu, Haaland'ın Manchester City'e gitmesinin ardından Ajax'tan 31 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'a katılmıştı.



